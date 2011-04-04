Бродському за себе не соромно

Урядовому уповноваженому з дерегуляції господарської діяльності Михайлу Бродському не соромно бути українським чиновником.

Про це він написав у своєму "LiveJournal", зазначивши, що за останні дні він "зіткнувся з купою гидоти з нашої дійсності" у зв`язку зі смертю члена сім`ї.

"Ось ви запитуєте, чи не соромно бути українським чиновником. Не соромно", - заявив Бродський.

"Хочеться все змінити на краще. Спочатку 70 років були при владі комуністи, потім 20 років - екс-комуністи й комсомольці. А тепер за них за всіх відповідати?", - зазначив він.

"Ви несправедливі. Коли приходять люди, які хочуть щось змінити, не потрібно на них вішати всіх собак. Ми хочемо змін, а система пручається. Тож що, піти, кинути, недоробити?", - заявив Бродський.

Крім того, у своєму "Живому журналі" він відреагував на те, що екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко задекларувала 258 тисяч гривень доходу за 2010 рік.

"Смішно. Невже хтось може в це повірити? Вона – злодійка на довірі. Перебуваючи з нею поруч, потрібно уважно дивитися, щоб вона не запихала нічого собі в кишені", - заявив Бродський.

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