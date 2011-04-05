Сини Каддафі розробили план повалення батька

Сини лідера Лівійської джамахирії Муаммара Каддафі розробили план усунення батька від влади і переходу Лівії до демократичних реформ, повідомляє Лента.ру з посиланням на The New York Times.

За даними видання, авторами плану повалення Каддафі є Сейф аль-Іслам і Сааді аль-Каддафі. Сааді командує спеціальними силами Лівії, у минулому професійний футболіст. Сейф аль-Іслам неодноразово виступав на підтримку батька і представляв інтереси офіційної влади Лівії. Обидва раніше фігурували в списку головних претендентів на місце лідера Лівії після відходу Муаммара Каддафі від справ.

У чому конкретно полягає план синів лівійського лідера, не уточнюється. За даними The New York Times, Муаммар Каддафі, як і раніше, не збирається припиняти протистояння з бунтівниками і упевнений, що за розпаленням громадянської війни в Лівії стоять іноземні ісламісти.

Всього у Каддафі семеро синів, майже всі вони задіяні в органах влади в Лівії або в керівництві збройними силами. Сейф аль-Іслама раніше неодноразово називали одним з найбільш прозахідних лівійських політиків.