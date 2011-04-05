Наша Україна розгортає кампанію проти свавілля чиновників

«Наша Україна» розгортає кампанію «Владу - під контроль!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це повідомив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час прес-конференції в Одесі.

За його словами, кампанія спрямована на захист українських громадян від свавілля і зловживань чиновників усіх рівнів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що у рамках кампанії «Наша Україна» розпочинає громадянський загальноукраїнський моніторинг дій влади на відповідність чинному законодавству.

«Кожна копійка державних коштів, витрачена не за призначенням, кожен факт свавілля чиновників, кожне порушення прав громадян з боку влади буде виявлене, висвітлене у медіа, юридично оформлене і подане до суду чи прокуратури», - сказав він.

«Ми не дамо себе розглядати як емігрантів. Ми є господарі в цій державі. Мур бюрократії, збудований цією владою між нами, громадянами, і працівниками, яких ми тимчасово найняли на роботу й утримуємо за рахунок податків, має бути зруйнований», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова політради партії зауважив, що у рамках кампанії буде відкрито безкоштовну гарячу телефонну лінію та інтернет-портал «Владу під контроль!», а також розгорнуто мережу громадських приймалень, у яких депутати усіх рівнів від «Нашої України», юристи, активісти допомагатимуть всім громадянам, які стали жертвами чиновницької вакханалії.

У свою чергу, керівник центрвиконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК запевнив, що фронт боротьби проти корупції та свавілля влади буде відкрито і в парламенті. «Наша Україна» перетворить парламентську трибуну на майданчик боротьби за громадські та соціальні права», - наголосив він.

«Якщо не допоможуть правові заходи, ми вийдемо на вулиці наших міст і публічно, шляхом мітингів та пікетів, чинитимемо тиск на чиновників-злочинців», запевняють у «Нашій Україні».

Сьогодні В.НАЛИВАЙЧЕНКО та С.БОНДАРЧУК відвідали Одесу, де «дали оцінку антиукраїнським та антисоціальним діям місцевої влади», йдеться у повідомленні.