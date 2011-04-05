Регіонал: Команда Попова не подобається Довгому, бо заважає красти

«Команда голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА не подобається секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ, оскільки заважає красти».

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України від Партії регіонів, колишній мер Кременчука Олег НАДОША, коментуючи останні заяви О.ДОВГОГО.

«Команда О.ПОПОВА не подобається О.ДОВГОМУ, оскільки заважає красти. Не треба плутати себе з Київрадою», - сказав О.НАДОША.

Звертаючись до О.ДОВГОГО, депутат-регіонал сказав: «Ви, разом із «татом Льонею» (йдеться про Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН), намагалися викликати О.ПОПОВА «на килим», щоб поставити під контроль. Але це вам не вдалося, оскільки О.ПОПОВ – чоловік слова і чоловік справи. І це стали помічати кияни».

«Досить ховатися за політикою. Поверніть людям те, що вкрали. І краще добровільно. Не варто очікувати, поки слідчий постукає в двері», - заявив О.НАДОША.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу Ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок прийнятих нею неправомірних рішень про відчуження земель і нерухомості.

За даними О.ПОПОВА, в період з 2007 року по липень 2010 року територіальна громада міста втратила 3500 гектарів землі, оціночна вартість яких становить 75 млрд. грн. За злочинною схемою, яка впродовж багатьох років діяла в місті, виділені земельні ділянки миттєво кілька разів перепродувалися й зрештою були сконцентровані в руках декількох осіб, зазначив голова КМДА.

Під час виступу О.ПОПОВ висловив припущення, що незаконні дозволи на землевпоряджувальну документацію при відведенні земель у столиці надавали заступник Київського міського голови – секретар Київради О.ДОВГИЙ або сам мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Сьогодні, 5 квітня, О.ДОВГИЙ заявив: «Я вважаю, що у О.ПОПОВА на сесії вийшов не звіт, а звинувачувальна промова. І ми готові списати це на недопрацювання помічників. Думаю, комусь вигідно спровокувати мене на конфлікт із КМДА, але я, навпаки, налаштований на конструктив».

Раніше О.ДОВГИЙ зазначав, що “сценарій конфронтації” в Київраді ініціювали заступники О.ПОПОВА, які бояться втратити посади. О.ДОВГИЙ припускає, що це можна пояснити тим, що окремі чиновники КМДА сприйняли зауваження депутатського корпусу до їхньої роботи як загрозу втратити свої посади: «Вони вирішили позбавитися проблеми, переконавши Олександра Павловича (ПОПОВА) зняти мене з посади секретаря міської ради, роздути скандал і протистояння».