Тимошенко побажала Януковичу мужності

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко побажала президенту Віктору Януковичу мужньо відповісти на запитання в залі Верховної Ради.

Про це вона написала на своїй сторінці в "Twitter".

Тимошенко побажала Януковичу "у четвер не лише без помилок зачитати послання, але й мужньо відповісти на запитання в залі ВР".

"Щорічне послання передбачає план дій на наступний рік. Цікаво, чим цей план буде відрізнятися від його передвиборчої програми", - заявила політик.

"Президент у посланні збирається підводити підсумки за 20ть років. Хай не перевтомлюється та зробить підсумки за минулий рік", - додала вона.

Як відомо, в четвер президент виступить у Верховній Раді з посланням.

Українська правда