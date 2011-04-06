Тимошенко побажала Януковичу мужності
08:40, 06 квітня 2011Політика
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"Не лише без помилок зачитати послання..."
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко побажала президенту Віктору Януковичу мужньо відповісти на запитання в залі Верховної Ради.
Про це вона написала на своїй сторінці в "Twitter".
Тимошенко побажала Януковичу "у четвер не лише без помилок зачитати послання, але й мужньо відповісти на запитання в залі ВР".
"Щорічне послання передбачає план дій на наступний рік. Цікаво, чим цей план буде відрізнятися від його передвиборчої програми", - заявила політик.
"Президент у посланні збирається підводити підсумки за 20ть років. Хай не перевтомлюється та зробить підсумки за минулий рік", - додала вона.
Як відомо, в четвер президент виступить у Верховній Раді з посланням.
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