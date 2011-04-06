Азаров виніс попередження двом губернаторам

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виніс попередження головам Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрації за зволікання з будівництвом оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

“Хочу визначити ритмічну роботу зі спорудження ринків у Києві, Львові, Донецьку і попередити глав адміністрацій Запорізької і Херсонської областей про неприпустиме зволікання із створенням умов для будівництва ринків у цих областях”, - сказав М.АЗАРОВ.