Азаров виніс попередження двом губернаторам
10:51, 06 квітня 2011Політика
4408 0
Розпочалося засідання Кабміну
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виніс попередження головам Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрації за зволікання з будівництвом оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.
“Хочу визначити ритмічну роботу зі спорудження ринків у Києві, Львові, Донецьку і попередити глав адміністрацій Запорізької і Херсонської областей про неприпустиме зволікання із створенням умов для будівництва ринків у цих областях”, - сказав М.АЗАРОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter