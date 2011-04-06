Наша Україна вимагає від Попова забрати з Майдану сцену і турнікети

Народні депутати від «Нашої України» вимагають від голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА доступ для проведення громадських акцій на Майдані Незалежності в Києві.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, народні депутати направили О.ПОПОВУ відповідне звернення.

У документі наголошується, що ще 3 грудня 2010 року, коли влада демонтувала «підприємницький Майдан», головна площа країни стала недоступною для проведення акцій громадського протесту. Спочатку площу увесь грудень готували до новорічних свят, потім вона була тривалий час огороджена на «реконструкцію», а з 19 березня на ній відбувається танцювальне шоу «Майданс», яке триватиме до кінця квітня.

«Здається, київська міська влада забула, що головна площа столиці стала Майданом не через яскраві розважальні шоу, які також, безперечно, іноді потрібні у житті людини. Майдан створили громадяни, які відстоювали на ній незалежність України, свої громадянські та національні права і свободи, боролись проти спроб нав’язати нашій країні антидемократичний режим», - наголошують депутати.

Вони зауважують, що так було у часи «студентської революції на граніті» у жовтні 1990 року, під час акції протесту «Україна без Кучми» взимку 2000-2001 рр., так було у 2004 р., коли Майдан став центром Помаранчевої революції, так було і восени 2010 р., коли свої акції протесту проти дій влади на Майдані проводили підприємці. «І під час більшості цих «майданів» люди змушували владу дослухатись до себе та виконати поставлені вимоги», - йдеться у зверненні.

«Нашоукраїнці» також наголошують, що зведені на Майдані Незалежності загороджувальні споруди заважають громадянам вільно пересуватись головною площею столиці країни, створюють великі незручності.

У зв’язку з цим депутати вимагають від КМДА скоригувати проведення шоу «Майданс» та надалі погоджувати проведення інших розважальних акцій на Майдані Незалежності таким чином, щоб це не обмежувало можливостей людей на вільне пересування містом та не порушувало надане ст.39 Конституції України право громадян «збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації».