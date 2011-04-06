Литвин: або Попов із Київрадою домовляться, або можливі варіанти

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає можливості дострокових виборів Київської міської ради та столичного міського голови, якщо не домовляться між собою нинішня міськрада та голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Таку думку голова ВР висловив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що сьогодні ознайомився із проектом постанови, який внесений представниками фракції БЮТ щодо можливості дострокових виборів в Києві і «розписав його (проект постанови – УНІАН) на відповідні комітети».

В.ЛИТВИН зазначив, що якщо чесно відповідати на запитання щодо можливості підтримки в парламенті України рішення щодо дострокових виборів в Києві, то «це залежить від того наскільки буде знайдена мова між головою Київської міської держадміністрації і міської ради».

Голова ВР переконаний, що цей діалог зараз відбувається, «його треба очевидно ще зафіксувати і підкріпити, тоді вибори відбудуться в терміни визначені законом, якщо ні – можливі варіанти».