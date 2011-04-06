Радник Бузека: Україна – один із кращих прикладів олігархії у Європі

«Україна – один із кращих прикладів олігархії у Європі. У вас відбулося практично повне злиття політики і бізнесу, їх майже неможливо відділити одне від одного».

Про це заявив дипломатичний радник голови Європарламенту Єжи БУЗЕКА Арнольдас ПРАНЦКЕВІЧУС в інтерв`ю Lb.ua.

При цьому він зазначив, що «подібна ситуація була характерна і для інших ваших урядів, не лише чинного. Звідси – висновок: українські олігархи мають значний вплив на політику, або безпосередньо займаються нею, змішуючи політичні і бізнес-інтереси».

Але, за словами А.ПРАНЦКЕВІЧУСА, «друге спостереження – з погляду ЄС і з урахуванням досвіду євроінтеграції в Центральній і Східній Європі - такі процеси є дуже небезпечними, і багато в чому можуть вплинути на здоров`я» демократичних структур».

Як зазначив радник голови Європарламенту, «в нормальному демократичному суспільстві має існувати чіткий розділ між держслужбовцями, політичними лідерами і бізнесом. Звичайно, необхідна їх співпраця, це дуже важливо. Проте, коли все це знаходиться в одних руках, відповідальність розмивається, звітність перед суспільством практично зникає. Потенційно це несе великі проблеми, пов`язані з Конституцією, «здоров`ям» політичних партій, яким не вистачає політичної ідеології і які часто керуються економічними інтересами, інтересами олігарха або приватними інтересами своїх лідерів».

«Така проблема існувала у багатьох країнах Центральної і Східної Європи, які приєдналися до ЄС у 2004 і 2007 рр. І вона дотепер існує. Її подолання потребує багато часу. Втім, чим раніше ви почнете займатися цим, тим простіше буде справитися», - підкреслив А.ПРАНЦКЕВІЧУС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня ц.р. у Брюсселі була представлена доповідь Інституту Горшеніна «Великий український бізнес і уряд України», в якій наголошувалося, що більшість членів українського уряду – мільйонери.

Так, з 16 членів нинішнього уряду п`ятеро – Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Сергій ТІГІПКО, Юрій БОЙКО і Микола ПРИСЯЖНЮК – є офіційними мільйонерами. Це двоє – Віктор БАЛОГА і Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ – хоча і не декларують свої мільйони, проте, де-факто також є мільйонерами.

У доповіді наголошується, що ряд міністрів в уряді реєструє свою власність на близьких родичів. Так, Микола АЗАРОВ і Олександр ЛАВРИНОВИЧ реєструють свою власність на синів, а Дмитро ТАБАЧНИК – на рідного брата.

У доповіді наголошувалося, що за останній рік рівень статків багатьох урядових мільйонерів значно зріс: статки першого віце-прем`єра А.КЛЮЄВА за 2010 рік зросли більш ніж на півмільярда доларів, а статки віце-прем`єра С.ТІГІПКА – на 223,6 млн. доларів.

Доповідь складена за інформацією з відкритих джерел.