Кузьмін: На плівках впізнано голоси Кучми, Кравченка, Литвина і Деркача

Після фоноскопічної експертизи записів колишнього охоронця Президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА встановлені голоси Л.КУЧМИ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, Володимира ЛИТВИНА і Леоніда ДЕРКАЧА.

Про це в інтерв`ю «Фокусу» заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН, який і підписав постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ.

Р.КУЗЬМІН підтвердив, що перед тим, як використовувати плівки М.МЕЛЬНИЧЕНКА як речовий доказ, їх піддали додатковій експертизі.

«Якісніші дослідження було проведено саме восени 2010 року. За висновками додаткових судово-фоноскопічних експертиз, голоси осіб, причетних до вбивства Георгія Гонгадзе, зафіксовані на плівках М.МЕЛЬНИЧЕНКА, належать Л.КУЧМІ і Ю.Кравченку. Ми підтвердили відсутність монтажу в тому числі. З цієї причини плівки були покладені в основу звинувачення Л.КУЧМИ», - заявив Р.КУЗЬМІН.

Пояснив заступник генпрокурора і те, як встановлювалася достовірність голосів і подій, які зафіксовані на плівках екс-майора: «Це слідча робота. Ось ми зараз із вами розмовляємо. А якийсь сержант Іванов із диктофоном сидить у шафі. Сержант Іванов же знає наші прізвища. Ми спілкуємося, називаємо один одного по іменах. Ідентифікуємо себе самі. Плюс сержант у шафі теж це бачить і чує. Плюс дівчина в приймальні дає свідчення, що ви заходили до мене в кабінет у цей час для інтерв`ю. Вам пропуск виписували на прохідній. Плюс роздруківки наших телефонних переговорів показують, що ми зідзвонювалися. Плюс начальник прес-служби підтвердив, що ви надсилали запит на інтерв`ю, і він призначив нашу зустріч на певний час і т.д. і т.п. Сукупність усіх цих фактів дозволяє нам стверджувати, що в такий-то час ми й справді зустрічалися, знаходилися в моєму кабінеті. Та ще й фоноскопічна експертиза ідентифікує наші голоси... Аналогія, сподіваюся, зрозуміла?».

Р.КУЗЬМІН також підтвердив, що на плівках зафіксовано голоси нинішнього голови Верховної Ради В.ЛИТВИНА і екс-голови СБУ Л.ДЕРКАЧА - саме в контексті обговорення Г.Гонгадзе. Їх також планується перевірити на причетність до вбивства, сказав заступник генерального прокурора.