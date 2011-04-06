У ГПУ кажуть, що матеріалів про зловживання Черновецького у них немає

У Генеральній прокуратурі України наразі немає підстав і матеріалів для того, щоб порушувати кримінальну справу за фактом зловживань мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його команди на підставі заяв, зроблених днями головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Генпрокуратурі, зауваживши, що жодних матеріалів від контролюючих органів, на підставі яких прокуратура могла б вирішити питання порушувати чи не порушувати кримінальну справу, не надходило. Разом з тим співрозмовник агентства зауважив, що висловлювання очільника КМДА ще не є підставою для відкриття будь-якої справи, оскільки, враховуючи перебіг подій в столичній мерії, ці заяви можна віднести до «політичних розбірок, які мають вирішуватися у внутрішньому колі».

Як повідомляв УНІАН, 31 березня на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу Ради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок прийнятих нею неправомірних рішень про відчуження земель і нерухомості.

За даними О.ПОПОВА, в період з 2007 року по липень 2010 року територіальна громада міста втратила 3500 гектарів землі, оціночна вартість яких становить 75 млрд. грн. За злочинною схемою, яка впродовж багатьох років діяла в місті, виділені земельні ділянки миттєво кілька разів перепродувалися й зрештою були сконцентровані в руках декількох осіб, зазначив голова КМДА.

Під час виступу О.ПОПОВ висловив припущення, що незаконні дозволи на землевпоряджувальну документацію при відведенні земель у столиці надавали заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ або сам мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.