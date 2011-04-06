Герман: скажу більше, мій дворічний онук теж працює для КДБ

Радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН з іронією поставилася до публікації польської газети «Жечпосполіта», де не виключається, що її чоловік Сергій ГЕРМАН міг бути агентом КДБ.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН відносно того, чи відповідає дійсності припущення польського видання.

«Я вам скажу більше: мій дворічний онук Миколка теж працює для КДБ. І робить це настільки успішно, що, я думаю, чи не час уже йому отримати за це якусь нагороду», - зазначила політик.

Як повідомляв УНІАН, польська газета «Жечпосполіта» у своїй публікації не виключає, що чоловік Г.ГЕРМАН, Сергій ГЕРМАН, працюючи консулом СРСР у Гданську, міг бути агентом КДБ.