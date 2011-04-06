Янукович запросив бізнес до співпраці з владою

20:41, 06 квітня 2011
Політика
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І розповів про національні проекти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив бізнес до співпраці з владою у реалізації національних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час сьогоднішньої презентації концепції "Інвестиційна реформа".

Президент відзначив, що від реалізації ініційованих ним національних проектів очікується вагомий вплив на соціально-економічний розвиток країни.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, наразі вже затверджені пріоритети національних проектів. Це "Нова енергія", "Нова якість життя", "Нова інфраструктура", "Олімпійська надія - 2022". Також у реальному секторі економіки ведеться робота з реалізації проектів, зокрема, щодо приймання скрапленого газу, використання альтернативних джерел енергії, будівництва доступного житла, відродження скотарства, розвитку виробництва зерна та ін.

Президент підкреслив, що особлива увага приділятиметься національним проектам з інвестування в людський капітал. Наприклад, у сферах охорони здоров`я та освіти, які нині вже реалізуються.

“У сфері здійснення цих проектів я бачу широке поле для співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами на засадах державно-приватного партнерства. Впевнений, що поєднання активів держави з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного сектора дозволить підвищити ефективність реалізації національних проектів”, - зауважив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що для партнерства влади та бізнесу в Україні вже дещо зроблено. Зокрема, прийнято Закон України „Про державно-приватне партнерство”, який встановлює низку важливих принципів, що є спільними для Євросоюзу. Йдеться про рівність перед законом державних та приватних партнерів; заборону будь-якої дискримінації їхніх прав; узгодження інтересів державних та приватних партнерів для отримання взаємної вигоди; справедливий розподіл ризиків між державним та приватним партнерами тощо.

“Безумовно, треба, щоб це все запрацювало... Кабінетом міністрів України вже прийнято необхідні підзаконні акти для реалізації норм згаданого закону”, - сказав Президент, додавши, що Україна готова скористатися досвідом тих країн, де існує багаторічна практика щодо такого підходу (США, Франція, Велика Британія, Німеччина).

 

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