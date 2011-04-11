Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Львова з робочою поїздкою.

Як повідомляв УНІАН, глава держави ознайомиться з ходом підготовки об’єктів державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Президент також ознайомиться з ходом будівництва стадіону у Львові.

Під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засідання регіонального комітету з економічних реформ щодо розвитку спортивної та туристичної інфраструктури в контексті реалізації Національного проекту «Олімпійська надія – 2022».