СБУ посилила антитерористичні заходи
12:58, 12 квітня 2011Політика
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У зв’язку з вибухами у Мінську
СБУ посилила антитерористичні заходи Київ. 11 квітня. УНІАН. Служба безпеки України посилила антитерористичні заходи у зв’язку із вчорашнім вибухом на станції метро “Жовтнева” у Мінську, внаслідок яких загинули люди.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Ми посилили антитерористичні заходи на об’єктах транспорту та в місцях скупчення людей», - сказали у прес-центрі.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, учора внаслідок вибуху на станції метро “Жовтнева” у Мінську загинуло 12 осіб, більш як 145 поранені.
Генпрокуратура Білорусі за фактом вибуху порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 289 ("тероризм") Кримінального кодексу республіки.
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