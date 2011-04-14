Азаров відмовився підтримати реформу Януковича без всенародного обговорення

У середу, 13 квітня, на засіданні Кабінету міністрів України голова уряду Микола Азаров направив на всенародне обговорення проект медичної реформи, який було розроблено командою комітету з реформ, що її очолює перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова.

За інформацією джерел ZN.UA в уряді, під час засідання міністр охорони здоров'я Ілля Ємець подав на затвердження уряду проект закону «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я».

Прем'єр-міністр М.Азаров поцікавився авторством законопроекту, оскільки він тільки три дні тому дав розпорядження зайнятися його розробкою. На що міністр відповів, що даний законопроект розроблено командою комітету з реформ на чолі з І.Акімовою.

М.Азаров, у свою чергу, запитав, чому законопроект не пройшов всенародне обговорення. Оскільки, за його словами, раніше було обумовлено, що законопроекти і реформи, які стосуються широких верств населення, повинні проходити публічне обговорення.

І.Акімова, яка є також представником президента у Кабінеті міністрів, заявила, що законопроект пройшов всенародне обговорення у січні-лютому 2011 року і тепер готовий до затвердження Кабміном.

Проте М.Азаров поцікавився, чому ж у такому випадку даний законопроект не вніс сам президент, після чого розпорядився оприлюднити документ і повернутися до його затвердження як надзвичайно важливого після проведення його публічного обговорення. Даний законопроект з'явився на сайті МОЗ України.

Підставою для розробки законопроекту, як зазначено у висновку Мін'юсту, послужило доручення прем'єр-міністра М.Азарова від 8 квітня 2011 року.

У законопроекті вперше дається визначення видів медичної допомоги — екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), а також введено нове поняття «паліативна допомога». Окрема стаття визначає поняття системи стандартів в охороні здоров'я, зокрема визначає стандарт медичної допомоги, клінічний протокол, лікарський формуляр тощо.

З метою ефективного використання ресурсів пропонується створення госпітальних округів (порядок їхнього створення буде визначатися Кабміном). Принципово новим можна вважати те, що у всіх новелах законопроекту пропонується (цитуємо): «слова «Міністерство охорони здоров'я України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я» у відповідному відмінку».

Чи означає це, що вся відповідальність за стан охорони здоров'я та санітарно-епідеміологічної ситуації держава перекладе на плечі місцевого самоврядування? Або, як це тепер називається, делегує повноваження?... До речі, у новому законопроекті немає навіть згадки про медичне страхування.