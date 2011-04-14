У Київраді запевняють, що Довгий - не за кордоном
12:50, 14 квітня 2011Політика
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Узгоджує дату засідання на виїзді?
|Олесь Довгий
Про це УНІАН повідомила прес-секретар О.ДОВГОГО Ольга ТУНІЙ.
Через те, що наступний четвер, 21 квітня, припадає на Чистий четвер, імовірна дата проведення чергового пленарного засідання – вівторок, 19 квітня.
Точна дата скликання пленарного засідання Київради буде вказана у відповідному розпорядженні секретаря Київради та повідомлена пізніше, зазначила О.ТУНІЙ.
Вона також спростувала чутки, поширені у деяких ЗМІ, про перебування секретаря Київради за кордоном. «Олесь Станіславович сьогодні зранку був на своєму робочому місці, а зараз проводить робочі зустрічі на виїзді», - сказала прес-секретар О.ДОВГОГО.
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