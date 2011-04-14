У Київраді запевняють, що Довгий - не за кордоном

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ погоджує у Києві з головами депутатських фракцій дату наступного скликання пленарного засідання Київради, адже чергове засідання, яке мало відбутися сьогодні, перенесено на наступний тиждень.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар О.ДОВГОГО Ольга ТУНІЙ.

Через те, що наступний четвер, 21 квітня, припадає на Чистий четвер, імовірна дата проведення чергового пленарного засідання – вівторок, 19 квітня.

Точна дата скликання пленарного засідання Київради буде вказана у відповідному розпорядженні секретаря Київради та повідомлена пізніше, зазначила О.ТУНІЙ.

Вона також спростувала чутки, поширені у деяких ЗМІ, про перебування секретаря Київради за кордоном. «Олесь Станіславович сьогодні зранку був на своєму робочому місці, а зараз проводить робочі зустрічі на виїзді», - сказала прес-секретар О.ДОВГОГО.