У Київраді запевняють, що Довгий - не за кордоном

12:50, 14 квітня 2011
Політика
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Узгоджує дату засідання на виїзді?

Олесь Довгий
Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ погоджує у Києві з головами депутатських фракцій дату наступного скликання пленарного засідання Київради, адже чергове засідання, яке мало відбутися сьогодні, перенесено на наступний тиждень.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар О.ДОВГОГО Ольга ТУНІЙ.

Через те, що наступний четвер, 21 квітня, припадає на Чистий четвер, імовірна дата проведення чергового пленарного засідання – вівторок, 19 квітня.

Точна дата скликання пленарного засідання Київради буде вказана у відповідному розпорядженні секретаря Київради та повідомлена пізніше, зазначила О.ТУНІЙ.

Вона також спростувала чутки, поширені у деяких ЗМІ, про перебування секретаря Київради за кордоном. «Олесь Станіславович сьогодні зранку був на своєму робочому місці, а зараз проводить робочі зустрічі на виїзді», - сказала прес-секретар О.ДОВГОГО.

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