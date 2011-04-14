Ющенко заявляє, що готовий публічно здати аналіз крові

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про готовність через міжнародні установи відстоювати факт свого отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я самостійно звернуся до певної міжнародної організації по захисту моїх прав як потерпілого», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він зауважив, що не хоче поки що називати цю міжнародну організацію.

Також В.ЮЩЕНКО пообіцяв публічно здати аналіз крові для цієї організації.

Він наголосив, що сьогодні проблема полягає не у відсутності факту отруєння, а у дефіциті політичної волі довести цю справу до кінця.