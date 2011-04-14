Януковича просять сказати Москві, що Україна до Митного союзу не піде

Вступ України до Митного Союзу – це відступ від усіх успішних домовленостей про приєднання України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, зрада суверенітетові України. Так вважають члени Народного Комітету Захисту України.

У переданій УНІАН заяві щодо неприпустимості вступу України до Митного Союзу вони стверджують, що проголошена Януковичем формула, «3+1», приховує можливість згоди президента діяти на догоду кремлівським відновлювачам Російської імперії, й призведе до здачі наших політичних та економічних інтересів Росії.

“Ми, члени Народного Комітету Захисту України, заявляємо, що в історії нашої держави і нашого народу настав час, коли влада може спробувати всупереч Конституції і постановам Верховної Ради, під натиском Москви схвалити рішення про приєднання України до Митного Союзу”, - йдеться в документі.

Тож члени НКЗУ закликають Президента, Уряд та Верховну Раду України не піддатися тиску і вмовлянням з боку Москви, чітко заявити, що Україна не вступатиме до Митного Союзу, а продовжуватиме політику на вступ до Європейського Союзу.