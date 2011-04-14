Створено Координаційний центр українських націоналістів (уточнена)

В Івано-Франківській області націоналістичні та громадські організації створили Координаційний центр українських націоналістів.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській Організації українських націоналістів.

За наданою інформацією, основним завданням об’єднання українських націоналістів є формування громадської думки, постійне привернення уваги суспільства до проблем України, організація публічних акцій тощо.

Координаційний центр має намір спільно координувати дії ОУН, ОУН(б), КУН, УНА-УНСО, Всеукраїнської ліги українських жінок (ВЛУЖ), Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих, Спілки української молоді в Україні (уточнено назву: в інформації УНІАН від 8 квітня була помилково вказана назва «Спілка української молоді»), молодіжної громадської організації «Осмомисли».

Прийнято положення про Координаційний центр українських націоналістів, яке регулюватиме правові відносини структури.

На думку місцевих націоналістів, створення координаційного центру - «це реальне започаткування об’єднавчого процесу націоналістів України, чого не спостерігалося ще від горезвісного розколу 1940 року». Водночас, вони стверджують, що цей центр «не буде оформлятись в якусь єдину партію», а стане «організованим націоналістичним рухом», який захищатиме українські питання, інформаційний простір, політичну та економічну незалежність України.

Координаційний центр українських націоналістів планує наприкінці травня провести свою конференцію у Києві.