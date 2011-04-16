Янукович звільнив ряд заступників міністрів

Укази - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посад ряд заступників міністрів. Відповідні укази від 15 квтіня Президента розміщено на сайті глави держави. Зокрема, Влодимира ЛАДИКУ звільнено з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства, Юрія АНІСТРАТЕНКА - з посади заступника міністра Кабінету міністрів України, Костянтина ЛЮБЧЕНКА - з посади першого заступника міністра Кабінету міністрів, Сергія КАМИШЕВА - з посади заступника міністра Кабінету міністрів, Юрія АВКСЕНТЬЄВА - з посади заступника міністра Кабінету міністрів. Нагадаємо, що звільнення заступників міністрів відбуваеться через скорочення їхньої кількості внаслідок реформування уряду.

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