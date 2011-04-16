Янукович: Ми бачимо, що не за горами політ нашого космонавта

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає політ другого українського космонавта в космос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Єнакієвому Донецькій області.

«Ми бачимо, що не за горами політ нашого космонавта», - відзначив Президент.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що політ не є самоціллю, головне - використати його для наукової роботи і технічного розвитку країни.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час візиту до України прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА 12 квітня обговорювалося питання розвитку відносин двох країн в аерокосмічній і ракетній галузях.

«Ми бачимо, що спільні проекти нас тільки посилять», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що така спільна діяльність створить умови для розвитку не лише космічної галузі, а й інших галузей, що вимагають високих технологій.

Президент наголосив що Україна входить до п`ятірки космічних держав, і тому робитиме все, щоб розвивати цю галузь.

При цьому він заявив, що Україна працюватиме у цій сфері не тільки з Росією, а й з іншими країнами. Зокрема він нагадав про будівництво ц Бразилії космодрому за участю нашої країни.

Кажучи про співпрацю з іншими країнами, В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що найближчим часом буде запущено черговий український супутник. При цьому Президент не уточнив, про який супутник йдеться.

Також глава держави підкреслив, що Україна буде і далі розвивати такі програми як «Січ-2», «Дніпро», «не сказано останнє слово і щодо програми «Морський старт».