Була б Україна у Митному союзі, їй ціну на газ рахували би від «польської»?

Газ не може вважатися вилученням з вільної торгівлі з Україною, оскільки Росія надає знижку на його ціну.

Про це УНІАН заявив заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації Андрій КЛЕПАЧ, відповідаючи на запитання, чому при підготовці договору про вільну торгівлю СНД йдеться лише про одне істотне вилучення – цукор, а про газ не йдеться.

«Газ реально не є вилученням з вільної торгівлі. Є особливі умови щодо газу, які, зокрема для України, означають дисконт приблизно на 100 доларів. Для України газ іде з дисконтом проти тієї ціни, яка була б при ринковому постачанні», - сказав А.КЛЕПАЧ.

При цьому він зазначив, що ціна газу для України могла б бути нижчою за вже існуючу в разі приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

«У Митному союзі інший принцип ціноутворення. Є так звана, і то там є перехідний період, дія принципу ціноутворення «нетбэк» (netback). Це означає, що від ціни постачання в далеке зарубіжжя, припустимо, базовою точкою відліку є Польща, виключається експортна ціна (мито – УНІАН) і ціна транспортування. Якби Україна була в Митному союзі, газ коштував би дешевше, ніж за діючою угодою. Але Україна не в Митному союзі, і тому для неї ціна вища», - сказав А.КЛЕПАЧ.

Нагадаємо, що згідно з Харківськими домовленостями 2010 року, ціна газу для України, що визначається за формулою, затвердженою контрактом від 2009 року, знижена на 100 доларів за тисячу кубометрів. Зниження відбувається за рахунок скасування Росією експортного мита на газ.

Україна поки що безрезультатно в переговорах з РФ намагається добитися зміни формули ціноутворення на газ.