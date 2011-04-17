МВФ нагадав Україні про обіцянки

МВФ продовжить виділення грошей Україні після проведення пенсійної реформи і підвищення ціни на газ.

Про це заявив глава Європейського департаменту МВФ Антоніо Боргес під час зустрічі МВФ і Світового банку, повідомляє телеканал "Інтер".

"Ми активно співпрацюємо з українським урядом. Але й виклики досить серйозні. Найбільші проблеми у сфері податків і фінансів", - сказав він.

"Ми хочемо, щоб країна виконувала свої зобов`язання: проводила пенсійну реформу, підвищувала ціни на газ. Як тільки це відбудеться - ми продовжимо виділення грошей", - додав Боргес.

Як відомо, місія МВФ відвідає Україну 10-20 травня для зустрічей із владою. Після візиту представників фонду, буде вирішуватися питання про виділення чергового траншу кредиту stand by у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Українська правда