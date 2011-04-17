Сенатори США стурбовані погіршенням інвестиційного клімату та регресом політичних свобод в Україні.

Про це американські сенатори – члени делегації Конгресу США заявили сьогодні у Києві під час зустрічі з лідером "Батьківщини" Юлією ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

"Ми отримуємо дуже тривожні сигнали від наших бізнесменів. Особливе занепокоєння викликають погіршення умов для ведення бізнесу, корупція, введення урядом квот на сільськогосподарську продукцію та регрес політичних свобод в Україні", - наголосив сенатор Джефф СЕШИНС.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в Україні відбувається “ерозія демократії та встановлено авторитарну систему правління”. Про це, за її словами, свідчать, зокрема, “систематичне порушення Конституції та законів Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і підвладним йому урядом, нехтування правами і свободами людей, залякування та репресії влади проти опозиції, підпорядкування правосуддя та судової системи Адміністрації Президента, цензура, побиття та зникнення журналістів”.

"Рік тому Україна сіла у потяг, який прямує у зворотному напряму від демократії та європейської інтеграції. Без запровадження справжніх цінностей інвестиційний клімат в Україні не покращиться. На жаль, зараз олігархи ЯНУКОВИЧА приватизували усі сфери життя України – економічну, політичну та соціальну", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сенатори США підкреслили, що Україна є стратегічним партнером США і дуже важливо вести діалог щодо двостороннього співробітництва не тільки з чинним урядом України, а і з опозицією.

Сенатори також високо оцінили зусилля Ю.ТИМОШЕНКО та її партії щодо захисту демократичних цінностей в Україні.

До складу делегації Конгресу США входять: сенатори Джон КІЛ, Джефф СЕШИНС, Майкл Дін КРЕЙПО та Рон ДЖОНСОН.