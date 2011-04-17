МВФ виділить Україні черговий транш після підвищення ціни на газ і пенсійної реформи

Міжнародний валютний фонд виділить черговий транш кредиту Україні за програмою stand by після того, як влада країни виконає свої обіцянки підвищити ціни на газ для населення і провести пенсійну реформу.

Про це заявив глава Європейського департаменту МВФ Антоніо БОРГЕС 16 квітня у Вашингтоні під час весняної зустрічі МВФ і Світового банку, повідомляє телеканал «Інтер».

"Найбільші проблеми - у сфері податків і фінансів. Ми хочемо, щоб країна виконувала свої зобов'язання: проводила пенсійну реформу, підвищувала ціни на газ. Як тільки це відбудеться - ми продовжимо виділення коштів", - сказав А.БОРГЕС.

Як повідомлялося, черговий транш від МВФ в розмірі 1,5 млрд. дол. Україна повинна була отримати в березні. Але виділення грошей було відкладене через невиконання Києвом умов банку.

Сьогодні у Вашингтоні за участю української делегації пройдуть переговори про долю нового траншу. Київ розраховує, що МВФ погодиться пом'якшити свої вимоги про терміни проведення низки реформ.