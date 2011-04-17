МВФ виділить Україні черговий транш після підвищення ціни на газ і пенсійної реформи
"Ми хочемо, щоб країна виконувала свої зобов'язання", - заявив глава Європейського департаменту МВФ
Міжнародний валютний фонд виділить черговий транш кредиту Україні за програмою stand by після того, як влада країни виконає свої обіцянки підвищити ціни на газ для населення і провести пенсійну реформу.
Про це заявив глава Європейського департаменту МВФ Антоніо БОРГЕС 16 квітня у Вашингтоні під час весняної зустрічі МВФ і Світового банку, повідомляє телеканал «Інтер».
"Найбільші проблеми - у сфері податків і фінансів. Ми хочемо, щоб країна виконувала свої зобов'язання: проводила пенсійну реформу, підвищувала ціни на газ. Як тільки це відбудеться - ми продовжимо виділення коштів", - сказав А.БОРГЕС.
Як повідомлялося, черговий транш від МВФ в розмірі 1,5 млрд. дол. Україна повинна була отримати в березні. Але виділення грошей було відкладене через невиконання Києвом умов банку.
Сьогодні у Вашингтоні за участю української делегації пройдуть переговори про долю нового траншу. Київ розраховує, що МВФ погодиться пом'якшити свої вимоги про терміни проведення низки реформ.