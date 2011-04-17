Газову справу щодо Тимошенко організувала СБУ

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко одноосібно ухвалила невигідне для держави рішення при укладанні газових контрактів у 2009 році.

Про це заявив генпрокурор Віктор Пшонка в ефірі телеканалу "Інтер".

"Відомо, що Тимошенко одноосібно, без погодження з урядом, прийняла те рішення, яке було економічно невигідне для держави", - зазначив він.

"На той час була 179 доларів ціна за газ. При підписанні угоди, стала базова ціна 450 доларів за 1 тисячу кубометрів газу", - наголосив Пшонка.

"Матеріали ми получили від Служби безпеки України", - додав він, пояснивши, що "мова йде про національну небезпеку і економічну небезпеку державі".

Як відомо, ГПУ порушила кримінальну справу щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко за фактом перевищення влади та службових повноважень при укладанні газових контрактів в 2009 році.

Українська правда