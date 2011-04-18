Зі справою Кучми покінчать через кілька днів?
04:39, 18 квітня 2011Політика
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Пшонка розповів у телеефірі
Слідству необхідно декілька днів для завершення розслідування справи щодо екс-президента Леоніда Кучми.
Про це заявив генпрокурор Віктор Пшонка в ефірі телеканалу "Інтер".
"Слідство на завершенні розслідування цієї справи. Декілька днів слідстві необхідно, щоб завершити розслідування цієї справи, остаточно пред`явити обвинувачення Кучмі", - сказав він.
Як відомо, Кучма обвинувачується в перевищенні влади й службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 р.).
Плівки майора управління Держохорони Мельниченко визнані речовим доказом у справі.
Кучма перебуває на підписці про невиїзд.
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