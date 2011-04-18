Зі справою Кучми покінчать через кілька днів?

Слідству необхідно декілька днів для завершення розслідування справи щодо екс-президента Леоніда Кучми.

Про це заявив генпрокурор Віктор Пшонка в ефірі телеканалу "Інтер".

"Слідство на завершенні розслідування цієї справи. Декілька днів слідстві необхідно, щоб завершити розслідування цієї справи, остаточно пред`явити обвинувачення Кучмі", - сказав він.

Як відомо, Кучма обвинувачується в перевищенні влади й службових повноважень, які привели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції 1960 р.).

Плівки майора управління Держохорони Мельниченко визнані речовим доказом у справі.

Кучма перебуває на підписці про невиїзд.

Українська правда