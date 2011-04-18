Росія не збирається обмежуватися Митним союзом

Наступним етапом у випадку вступу України до Митного союзу з Росією, Білорусією і Казахстаном буде Єдиний Економічний простір.

Про це заявив відповідальний секретар комісії союзу Сергій Глазьєв в інтерв`ю газеті Комерсант.

"У рамках МС створюється загальний ринок товарів, що носить незавершений характер, оскільки в різних країн відрізняються антимонопольне регулювання, податкові системи. Наступним етапом стане Єдиний економічний простір", - заявив він.

Відповідаючи на уточнююче питання, що Україну запрошують саме до ЄЕП, а не в МС, він сказав: "Україні не має сенсу зупинятися на етапі Митного союзу. Скасування експортних мит у нас досягається саме в рамках ЄЕП".

"Теоретично для України можна зробити виключення і скасувати мита вже на етапі МС, але тільки ЄЕП вирішує ключові для України питання: зниження транспортних тарифів, доступ до енергоносіїв і, що особливо важливо для багатьох українців, – вирішення проблем ваших трудових мігрантів", - заявив Глазьєв.

Він також додав, що документи, ратифіковані Україною в 2004 році по ЕЭП, "не повною мірою відповідають тому, що країни мають сьогодні.

"Первісний пакет по ЄЕП сильно трансформувався, тому Україні, по суті, доведеться заново починати процес приєднання. Але хочу зазначити, що МС – це достатньо зобов`язуюча форма інтеграції. Застереження на зразок "ми приєднуємося тільки в тій частині, що не суперечить української Конституції", так само як і інші обмеження, які Україна любила декларувати раніше, у даному випадку працювати не будуть", - заявив він.

Глазьєв також зазначив, що теоретично Україна може створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а потім ініціює вступ до МС, але ЄС цього не дозволить.

"Теоретично Київ і потім зможе до нас приєднатися, але фактично Євросоюз не дозволить цього зробити. Для нас це очевидно – ми ж бачимо, яке тиск йде з боку ЄС. Крім того, у цьому випадку нам буде потрібно провести уніфікацію торговельних режимів, так що ми запропонуємо ЄС поширити українську угоду про ЗВТ на всі 4 держави", - сказав він.

Глазьєв також зазначив, що Україна так і не пояснила, що мається на увазі під форматом "3+1".

"Ніяких пояснень по формату "3+1" не було. Більш того, я можу довести, що досягти прогресу поза Митним союзом буде неможливо. Потенціал зони вільної торгівлі для полегшення кооперації цілком вичерпаний. Єдиний варіант – повноцінна участь України в роботі ТС. Всі інші формули не мають під собою ґрунту, і ми проінформували Київ про це", - сказав він.

Українська правда