Янукович сьогодні зустрічатиме Баррозу
09:26, 18 квітня 2011Політика
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Заплановано прес-конференцію
У понеділок, 18 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00 в Адміністрації Президента України.
Після цього відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням Президента України та Президента Європейської Комісії.
Також В.ЯНУКОВИЧ та Ж.БАРРОЗУ поспілкуються з представниками засобів масової інформації.
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