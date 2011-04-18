Міністр оборони Росії «інспектує» Крим

В Україні перебуває російська делегація на чолі з міністром оборони Російської Федерації Анатолієм СЕРДЮКОВИМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, головна мета робочого візиту російської військової делегації полягає у обговоренні питань військового та військово-технічного співробітництва, а також реалізації домовленостей, досягнутих в ході Четвертого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії, яке відбулося наприкінці березня цього року.

Сьогодні, 18 квітня, міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ і міністр оборони РФ А.СЕРДЮКОВ перебуватимуть в Криму.

У Саках глави оборонних відомств України і Росії відвідають полігон злітно-посадкових систем “Нитка”, де ознайомляться з інфраструктурою цього унікального комплексу. Також М.ЄЖЕЛЬ та А.СЕРДЮКОВ оглянуть лікувальну базу Державного підприємства Міністерства оборони України “Сакський центральний військовий клінічний санаторій імені М.І.Пирогова”.

Перебуваючи у Севастополі, М.ЄЖЕЛЬ та А.СЕРДЮКОВ планують відвідати Академію Військово-Морських Сил України імені П.С.Нахімова та Військово-Морський ліцей, де ознайомляться зі структурою цих навчальних закладів, можливостями та організацією навчального процесу. Також міністри оглянуть мультифункціональний навігаційний тренажер “Ходовий мостик”, тренажер глобальної системи зв’язку та безпеки на морі.

19 квітня глави оборонних відомств України і Росії ознайомляться з промисловими потужностями та можливостями підприємств суднобудівної та авіаційної галузі нашої держави. У Миколаєві Михайло Єжель та Анатолій Сердюков відвідають “Чорноморський суднобудівельний завод” та “Суднобудівельний завод 61 комунар”, а у Києві – державне підприємство “Антонов”.