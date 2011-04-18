Делегація Сенату США побачила прогрес у розвитку України

Делегація сенату США відзначила прогрес у розвитку України і у впровадженні реформ. Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

З американськими сенаторами зустрівся глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін. Під час бесіди було обговорено низку питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема, розвиток партнерства України і США, впровадження в Україні реформ, покращення бізнес-клімату і залучення іноземних інвестицій.

«Впровадження реформ і демократія – це пріоритети усієї політики Президента України», - наголосив Льовочкін.

«Хочу відзначити значний прогрес у розвитку України і у впровадженні реформ», - зазначив сенатор Джеф Сешнз.

Розмова, як зазначає сайт глави держави, відбувалася у приязній і теплій атмосфері.