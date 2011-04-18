У Тимошенко дорікають Ющенку, що він під час газової кризи катався на лижах

Екс-президенту Віктору Ющенку ніхто не заважав під час газової кризи 2009 року особисто злітати до Москви та проявити свій талант державного діяча в переговорах із керівництвом Російської Федерації про меншу ціну на імпортний газ для України.

Так в прес-службі «БЮТ-Батьківщини» прокоментували чергові критичні висловлювання екс-президента з приводу укладання газових угод дворічної давнини.

Замість цього, Ющенко, як відомо, 31 грудня 2008 року відкликав українську делегацію із Москви, а сам відправився в Гуту кататися на лижах. Надалі Ющенко всупереч Конституції, яка покладала саме на президента вирішення ключових зовнішньополітичних та економічних проблем - взагалі цілковито усунувся від газових переговорів із Росією, та зайняв зручне місце спостерігача в ложі для глядачів.

Врешті решт, йдеться про того самого Ющенка, якого колишній глава «Нафтогазу» Олег Дубина назвав прямим винуватцем того, що Україна не отримала більш вигідної ціни на газ від Росії.

Прес-служба «БЮТ-Батьківщини» нагадує також, що в інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» від 6 березня 2010 року Дубина сказав дослівно наступне: «Усе можна було підписати 30 грудня 2008 року, якби не, скажімо так, гра Ющенка з «РосУкрЕнерго».