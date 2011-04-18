Посольство США каже, що у Януковича неточно цитують сенатора Сешнза

Сенатори США закликають владу України до демократичної реформи та висловлюють занепокоєння станом свободи преси.

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства Сполучених Штатів Америки.

Як зазначається в повідомленні, делегація сенату США на чолі із заступником лідера сенатської меншості Джоном КАЙЛОМ, до складу якої також входили сенатори Джефф СЕШНЗ, Майк КРАПО та Рон ДЖОНСОН, відвідала Київ 16-18 квітня. У ході візиту делегація мала зустрічі з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, главою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ, опозиційними лідерами Юлією ТИМОШЕНКО та Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і з представниками громадянського суспільства.

Сенатори підкреслювали, що хотіли б, аби Україна досягла успіху, і для цього вона має швидко рухатися вперед із реформами, включаючи економічні, судові та антикорупційні заходи. Це привабить закордонний капітал і підштовхне життєво необхідне економічне зростання.

Американські сенатори також висловили українським посадовцям своє занепокоєння з приводу погіршення інвестиційного клімату і назвали низку прикладів, коли з американськими фірмами, включно із тими, що працюють у зерновому секторі, поводяться не справедливо, зазначили в Посольстві.

Делегація також зустрілася із старшим редакторським складом газети «Київ Пост» і вислухала інформацію про нещодавні події, які призвели до звільнення головного редактора Брайяна БОННЕРА і наслідкового страйку більшості колективу «Київ Пост». Сенатори висловили уряду серйозну стурбованість, що звільнення Б.БОННЕРА підриває свободу преси. Активна незалежна преса є обов’язковою умовою успіху демократії, наголосили вони.

Крім того, у Посольстві США зазначають, що прес-служба Президента України і деякі засоби масової інформації поширили цитати висловлювань сенатора Дж.СЕШНЗА, у яких допущено неточності. Як підкреслюється в повідомленні, сенатор рішуче заохочував демократичні реформи і економічне зростання на основі міцного верховенства права в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Президента України, делегація Сенату США відзначила прогрес у впровадженні в Україні реформ. «Хочу відзначити значний прогрес у розвитку України і у впровадженні реформ», - цитувала прес-служба сенатора Дж.СЕШНЗА.