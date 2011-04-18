У ВР хочуть знати, з чим поїхав додому Путін

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” пропонує у п’ятницю, 22 квітня, під час Години запитань до уряду заслухати інформацію міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА щодо можливої участі України в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, нині існує дуже багато інсинуацій довкола приїзду минулого тижня до України прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА та довкола озвученої Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ формули “3+1” щодо Митного союзу.

«Ми нічого не розуміємо з приводу цього питання. Ми хочемо, щоб у День уряду міністр закордонних справ поінформував про результати переговорів прем’єр-міністра Росії В.ПУТІНА під час перебування в Києві, зокрема, щодо чіткого відношення уряду до позиції по Митному союзу», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що наразі не бачить проблем щодо присутності в парламенті К.ГРИЩЕНКА. При цьому він доручив Апарату ВР з’ясувати, чи не буде К.ГРИЩЕНКО в цей день у відрядженні або чи не буде він брати участь в міжнародній конференції з нагоди 25-х роковин катастрофи на ЧАЕС.

За словами спікера, якщо з’ясується, що К.ГРИЩЕНКО не зможе бути присутнім у ВР, то треба запросити для відповіді на вище поставлене запитання іншого міністра.