Європейська комісія обіцяє 110 млн. євро на добудову «саркофагу»

додатково виділить для добудови об’єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС - Баррозу

Київ. 18 квітня. УНІАН. Європейська комісія додатково виділить 110 млн. євро для добудови об’єкту «Укриття» на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомив Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ж.БАРРОЗУ, офіційно про це буде повідомлено завтра в ході донорської конференції.

При цьому Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що Україна може повністю розраховувати на його підтримку в реалізації чорнобильських проектів.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ подякував Ж.БАРРОЗУ за активну позицію Європейської комісії щодо реалізації проекту з добудови «Укриття». Він подякував за фінансовий внесок Єврокомісії та проведену нею роботу з країнами Великої вісімки та іншими ключовими донорами цього проекту. «Ми дуже вдячні ЄС за розуміння важливості для нас цих заходів в добудові «Укриття»», - сказав Президент України.

Також він надав великого значення безпосередній участі Ж.БАРРОЗУ у донорській конференції, яка завтра відбудеться в Києві.