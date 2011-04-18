Баррозу: 2011 рік буде вирішальним для співпраці між Україною та ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподіваються, що до кінця цього року будуть завершені переговори щодо підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про вони заявили сьогодні на зустрічі у Києві .

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в Україні позитивно оцінюють конструктивний хід переговорів по всіх частинах угоди про асоціацію, включаючи частину про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

«При збереженні динаміки в переговорах ми зможемо узгодити документ до наступного саміту Україна-ЄС», - сказав Президент України, нагадавши, що наступний саміт відбудеться в грудні 2011 року в Києві.

В свою чергу Ж.-М.БАРРОЗУ висловив сподівання, що переговорам про підписання угоди вдасться надати динаміки, щоб завершити в цьому році.

«2011 рік буде вирішальним для співпраці між Україною та ЄС», - сказав глава Єврокомісії.