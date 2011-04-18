Янукович: Український суд не може скасувати газові угоди

Український суд не може скасувати газові угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання українських журналістів, сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в ході спільної прес-конференції з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«Дії Генеральної прокуратури України вони обмежуються діючим законодавством, яке є в Україні. А що стосується будь-яких рішень по відношенню до посадовців, які підписували угоди, рішення може ухвалити лише суд», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що український суд не може приймати рішення стосовно дій Росії. «Тому питання судової справи воно торкається в даному випадку тільки української сторони», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Ж.БАРРОЗУ зауважив, що не може коментувати хід судового слідства в Україні, а може лише підкреслити, що для Європейського Союзу є дуже важливою співпраця з Україною в енергетичній сфері.