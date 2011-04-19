Військові просять Януковича звільнити Іващенка з-під варти

Українські військовослужбовці готові просити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відреагувати на безпідставні рішення суду та органів прокуратури щодо продовження тримання під вартою колишнього в. о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, якого звинувачують у скоєнні службового злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після судового засідання у Печерському районному суді Києва у «справі ІВАЩЕНКА» заявив колишній начальник Генерального штабу, Головнокомандуючий Збройних Сил України, генерал армії Іван СВИДА.

«Військові мають намір звернутися до Президента, як Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил, щоб він всіх нас почув, почув нашу позицію і з цього приводу, якимось чином відреагував на таке, як ми розуміємо, антигуманне рішення цих судів і прокурорів. Такий намір у багатьох військових є, у них визріли ці думки і, я думаю, що повинно бути справедливе рішення. Я маю на увазі, що стосується зміни запобіжного заходу ІВАЩЕНКУ з тримання під вартою на підписку про невиїзд. Що стосується винуватості чи невинуватості ІВАЩЕНКА, це нехай вирішує суд в подальшому», - сказав І.СВИДА. За його словами, він був присутній на всіх засіданнях суду. «Я все чув, і з моєї точки зору жодної причини тримання ІВАЩЕНКА під вартою на сьогодні немає», - зазначив генерал армії.

Водночас він нагадав, що В.ІВАЩЕНКО, як вже неодноразово зазначалося, має бездоганну характеристику щодо своїх дій під час кількадесятирічної служби в Збройних Силах, як колишнього СРСР, так і Збройних Силах України, має чимало державних нагород – медалей та орденів, у тому числі України та, на жаль, має останнім часом суттєве погіршення стану здоров’я через хвороби. Все це, на переконання колишнього головнокомандувача ЗСУ, правоохоронні та судові органи повинні були врахувати, обираючи тепер вже підсудному, міру запобіжного заходу. Втім, як зазначив І.СВИДА, з боку вказаних структур, не зважаючи на численні клопотання адвокатів В.ІВАЩЕНКА, реакція залишалася єдиною – тримати під вартою. В контексті цього І.СВИДА нагадав, що і глава держави, і перший заступник генерального прокурора України «заявляли про відсутність потреби подальшого тримання під вартою фігурантів так званих «резонансних» справ після того, як вони завершать ознайомлення з матеріалами своїх кримінальних справ».

І.СВИДА також зазначив, що такий підхід з боку Генпрокуратури вже було реалізовано стосовно деяких колишніх високопосадовців, зокрема Євгена КОРНІЙЧУКА та інших. З іншого боку, зауважив І.СВИДА, «представники тієї ж Генпрокуратури, що підтримують обвинувачення у судовому розгляді справи проти В.ІВАЩЕНКА, категорично наполягають на продовженні тримання його під вартою.

Окрім того, І.СВИДА припустив, що, «на жаль, зроблену першим заступником генпрокурора заяву і позицію представники Військової прокуратури, Генпрокуратури, які підтримують обвинувачення в суді, їхні дії, які є прямо протилежними висловленому керівництвом, є свідченням наявності подвійних стандартів, які сповідуються і застосовуються Генпрокуратурою за практично однакових обставин, але по відношенню до різних людей”.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 р. було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

7 квітня Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів про звільнення колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА з-під варти через погіршення стану здоров’я.

Сьогодні, 18 квітня, адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО заявив, що керівництво медичної частини Київського СІЗО відмовляється зібрати консиліум лікарів для проведення ретельного дослідження стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА.

«ІВАЩЕНКО декілька разів звертався до медчастини СІЗО з проханням провести консиліум медиків через погіршення стану здоров’я (він втратив чутливість пальців обох нижніх кінцівок), але відповіді досі не отримав», - сказав адвокат.