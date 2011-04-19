Томенко: коли ми кажемо Довгий - ми розуміємо Черновецький

Опозиційні фракції однозначно будуть голосувати за звільнення Довгого з посади секретаря Київради - Томенко

Київ. 19 квітня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що фракції, які представляють опозиційні партії у Київраді, однозначно будуть голосувати за звільнення Олеся ДОВГОГО з посади секретаря Київради.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо можливого розвитку подій на сьогоднішній сесії Київради в ефірі радіо «Свобода», повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, при тій ситуації, яка на сьогодні склалася у столиці, таке рішення взагалі не підлягає обговоренню, оскільки у справі так званої злочинної діяльності «молодої команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО» немає більш чи менш винних і всі повинні нести солідарну відповідальність. «Отож, коли ми кажемо ДОВГИЙ – ми розуміємо ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та, як наслідок, всі рішення, які приймалися проти інтересів київської громади і української столиці», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Тому, на його переконання, цілком очевидно, що всі опозиційні фракції зобов’язані одноголосно підтримати це звільнення.

Що стосується призначення нового секретаря Київради, то М.ТОМЕНКО нагадав, що він є прихильником того, щоб владу змінювали самі кияни і були проведені дострокові вибори Київського міського голови і Київради.

Водночас, він зауважив, що оскільки більшість Верховної Ради не підтримала таку ініціативу (на минулому сесійному тижні парламент не підтримав проект постанови про призначення позачергових виборів депутатів Київради і Київського міського голови), то, очевидно, у Київраді відбудеться формування нової більшості та обрання нового секретаря.

«Очевидно, за нового секретаря Київради будуть голосувати ті фракції, які підтримують діяльність Президента та призначеного ним голови КМДА Олександра ПОПОВА. Щодо опозиційних фракцій, то вони це рішення підтримувати не будуть», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети “Сегодня”, О.ДОВГИЙ 18 квтіня написав заяву про відставку з посади секретаря Київради.

Для відставки О.ДОВГОГО потрібен 61 депутатський голос.