Довгий оголосив про свою відставку

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ у сесійній залі міської ради оголосив заяву про свою добровільну відставку з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОВГИЙ узяв слово перед початком затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання Київради.

За його словами, він знає, що багато хто чекає від нього сьогодні різкого виступу і критики подій у столичній владі. О.ДОВГИЙ висловив переконання, що сильним є той, хто може прийняти рішення, «зупинити наростаючий конфлікт, а не продовжувати його».

«Я перший зроблю цей крок. Я кажу, що це моє рішення, і закликаю всіх підтримати це і перегорнути сторінку протистояння», - сказав О.ДОВГИЙ.

Він зауважив: «Я відмовляюся сьогодні від своєї посади, але я не відмовляюся від принципу захисту місцевого самоврядування».

За його словами, він продовжить відстоювати відповідні позиції не як головуючий на засіданнях, а як позафракційний депутат. При цьому О.ДОВГИЙ заявив, що знає, що у залі немає необхідної кількості голосів депутатів за його відставку, але просить задовольнити його заяву.

Після цього він вніс пропозицію включити питання про його відставку у порядок денний засідання Київради, а решту питань перенести на інше засідання.

За включення питання до розгляду проголосували 111 депутатів Київради.