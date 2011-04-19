Портнов 5 років добивався, щоб відкрили справу проти Комарницького?

Радника Президента України Андрія ПОРТНОВА було допитано слідчими Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти голови фракції Блоку Черновецького в Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО.

Про це, з посиланням на джерела, повідомляє газета “КоммерсантЪ Украина".

"Його вже було допитано слідством. Саме його свідчення дали змогу Генпрокуратурі знову відкрити справу щодо Дениса КОМАРНИЦЬКОГО, - пише видання. - Такого результату пан Портнов, якого зв`язують давні дружні відносини з Ігорем Гранцевим, добивався протягом п`яти років".

Як повідомляв УНІАН, Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня співробітниками столичного УБОЗ.

11 квітня Печерський районний суд Києва дав санкцію на арешт Д.КОМАРНИЦЬКОГО. 18 квітня Апеляційний суд Києва підтвердив правильність обраного йому запобіжного заходу.

Д.КОМАРНИЦЬКОМУ інкримінується скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб (ст.187 ч.2 Кримінального кодексу України).