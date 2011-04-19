Київрада 112-ма голосами відправила Довгого у відставку

Депутати Київради проголосували за відставку Олеся ДОВГОГО з посади секретаря Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 112 зі 113-ти депутатів.

Визначення позиції депутатів відбувалось шляхом таємного голосування через систему “Рада”.

Як поінформував О.ДОВГИЙ, згідно з регламентом, звільнення відбувається шляхом таємного голосування, як і обрання, і шляхом видачі депутатам персональних бюлетенів, виготовлених у секретаріаті Київради. Однак допускається у випадку зняття секретаря за його власним бажанням таємне голосування через систему “Рада” без бюлетенів.

Засідання Київради закрито, оскільки на порядку денному було лише одне питання.