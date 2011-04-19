Видавця «Сегодня» обурила заява БЮТ щодо ймовірного тиску на газету

Видавництво «Сегодня Мультимедіа» вважає заяву БЮТ про можливий тиск на газету «Сегодня» провокаційною і обурене нею. Про це говориться у повідомленні видавництва, яке «Телекритика»отримала у відповідь на прохання прокоментувати інформацію БЮТ від 15 квітня. Нагадаємо, за даними партії Юлії Тимошенко «БЮТ-Батьківщина», в Адміністрації Президента «неабияк розлючені» на редакцію газети «Сегодня» та її власників. Приводом нібито став фоторепортаж з маєтку Януковича «Межигір`я».

«Очевидно, що Янукович та його соратники не тиснутимуть безпосередньо на редакцію газети "Сегодня", однак робитимуть це через власників видання», - припустила «БЮТ-Батьківщина».

«Упродовж 4-х років ми будували незалежне і неупереджене видання, керуючись вищими принципами журналістської етики у відповідності з уподобаннями наших читачів. І ми висловлюємо подив побоюваннями щодо майбутнього газети, які публічно висловив минулої п`ятниці Блок Тимошенко. У всій компанії нормальна робоча обстановка, і немає жодних приводів турбуватися про її майбутнє», - каже генеральний директор видавництва Гільєрмо Шмітт.

«Ми трактуємо заяву БЮТ як натяк на те, що наша газета не є незалежною. Проте ніколи в історії існування видання ні гедакційний колектив, ні генеральний директор «Сегодня-мультімедіа» не відчували і не відчувають тиск з боку свого акціонера чи кого б то не було ще. Це спекуляція, направлена на спотворення реальної ситуації в редакції нашого видання і руйнування нашої репутації незалежного видавничого дому» - додає генеральний директор.

Видавництво просить БЮТ та усі інші політичні сили не тиснути такими заявами на редакційний колектив, не формувати «викривлене уявлення про ситуацію у виданні» та не домислювати нічого щодо майбутнього газети. «Ми не хочемо бути затягнутими у спекуляції на тему свободи слова, які не мають до нас жодного відношення», - зауважує пан Шмітт.