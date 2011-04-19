Попов каже, що відставка Довгого - перший крок

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ задоволений результатом сьогоднішнього засідання Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

О.ПОПОВ нагадав, що 31 березня озвучив своє бачення подальшої співпраці Київради та КМДА.

«Те, що сьогодні відбулося засідання Київради, і результати голосування говорять про те, що мої пропозиції, моє бачення були почуті. Це перший крок», - сказав О.ПОПОВ. За його словами, він очікує, що наступним кроком буде обрання нового секретаря Київради та «очищення від корупції».

Голова КМДА підкреслив, що Київрада та держадміністрація столиці повинні працювати на користь киян з максимальною ефективністю. Він запевнив, що протягом декількох тижнів особисто презентує стратегію розвитку Києва, яка забезпечить стабільний розвиток столиці України та має об’єднати усіх киян задля того, щоб місто стало одною з розвинених європейських столиць.

«Я маю надію на те, що завтра буде обраний новий керівник, секретар ради, і ми будемо мати можливість провести прес-конференцію і прокоментувати наступні дії, позиції і кроки», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 112 столичних депутатів проголосували за відставку Олеся ДОВГОГО з посади секретаря Київради.