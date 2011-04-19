Королевська заявляє, що нардепи викинули на вулицю 200 тисяч людей

Народні депутати проігнорували інтереси сотень тисяч самозайнятих людей, поставивши їх сім`ї на межу виживання.

Про це заявила народний депутат України, член фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи відмову більшості депутатів парламенту підтримати її законопроект №8217-2, який дозволяє юридичним особам працювати з фізичними особами-спрощенцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави парламентського комітету, мета цього законопроекту - скасувати норми Податкового кодексу, які забороняють юридичним особам відносити на валові витрати товари і послуги, придбані у фізичних осіб, які працюють на єдиному податку.

«Набирання чинності Податковим кодексом паралізувало роботу низки підприємств України. Від цього постраждали не лише малі підприємства, які втратили можливість працювати в Україні, оскільки потрапили під дискримінаційну статтю Податкового кодексу і опинилися в резервації, а й великі промислові підприємства. Вони протягом років вибудовували коопераційні і виробничі ланцюжки, в які були включені малі підприємства, які поставляли комплектуючі, інструменти, пакування і послуги з конкурентних цін. І в один день ця співпраця припинилася», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона повідомила, що підготувала законопроект про спрощену систему оподаткування, який містить норми, які не дозволяють використовувати фізичних осіб-спрощенців для оптимізації оподаткування. «Ухвалення цього законопроекту повністю виключає зловживання і ухилення від оподаткування, в яких податкові інспектори обвинувачували фізичних осіб, які працюють на спрощеній системі. Але, на жаль, цей законопроект в парламенті не розглядається, альтернативний проект урядом не розроблено. Таким чином, робота підприємців на спрощеній системі оподаткування повністю паралізована – а це більше мільйона робочих місць. І от сьогодні більшість Верховної Ради відмовилася підтримати скасування дискримінаційної норми Податкового кодексу. Це рішення призведе до закриття у квітні-травні ще 200 тисяч робочих місць. Таким чином народні депутати проігнорували інтереси самозайнятих людей, поставивши їх сім`ї на межу виживання», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету закликала народних депутатів скасувати цю «знущальну» норму Податкового кодексу, яка паралізує роботу сотень тисяч людей. «Дуже прошу зал: почуйте мене. Від вашого голосування залежить життя і добробут сотень тисяч українців, які створили робочі місця і чесно працювали, забезпечуючи свої сім`ї і сплачуючи податки державі. Інакше їм доведеться закрити виробництва і йти у центри зайнятості за допомогою з безробіття», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, звертаючись до депутатів.

Нагадаємо, з 1 квітня 2011 року набрала чинності стаття 139 нового Податкового кодексу, яка забороняє юридичним особам відносити на валові витрати всі операції з платниками єдиного податку.

Сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада не підтримала проект закону про внесення змін до статті 139 Податкового кодексу України щодо витрат підприємств, які не враховуються при визначенні прибутку (№8217-2) оподаткування, розроблений Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.