Адвокати Кучми кажуть, що доказів проти екс-президента немає

Адвокати просять генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ скасувати постанову про порушення кримінальної справи щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це УНІАН повідомив адвокат екс-президента Віктор ПЕТРУНЕНКО.

Він розповів, що разом з адвокатом Сергієм УЛЬЯНОВИМ вони звернулися до генпрокурора України зі скаргою на незаконність кримінального переслідування їх підзахисного.

Адвокати просять генпрокурора скасувати постанову його першого заступника Рената КУЗЬМІНА про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ за ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України (перевищення влади і посадових повноважень), а також залишити у силі постанову слідчого з особливо важливих справ ГПУ Олександра ХАРЧЕНКА від 10 вересня 2010 р. про відмову у порушенні кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ та інших осіб.

У скарзі адвокати посилаються на встановлену слідством суперечність свідчень колишнього охоронця глави держави Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА і неспроможність інших доказів, що є у справі. Зокрема, адвокати вказують на констатацію слідчим ГПУ О.ХАРЧЕНКОМ того, що у висновках фоноскопічнихх експертиз у справі немає висновку про достовірність записів, вилучених у М.МЕЛЬНИЧЕНКА, а також не виключається їх монтаж.

Як повідомили джерела, близькі до ГПУ, розглянути цю скаргу генпрокурор має протягом трьох днів.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2010 року слідчий Генпрокуратури О.ХАРЧЕНКО виніс постанову про притягнення колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА до кримінальної відповідальності. Згідно з цією постановою, слідство Генеральної прокуратури України встановило, що О.ПУКАЧ одержав наказ убити журналіста Георгія Гонгадзе від тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

8 жовтня 2010 року Генеральна прокуратура України звільнила керівника слідчої групи з кримінальної справи про вбивство Георгія Гонгадзе О.ХАРЧЕНКА. Начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО повідомив, що «наказом генпрокурора за власним бажанням О.ХАРЧЕНКА звільнено у зв`язку з виходом на пенсію».