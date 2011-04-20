Кухар Януковича має статус держслужбовця

Особистий кухар президента Віктора Януковича Надія Маренцева працює помічником-консультантом депутата від Партії регіонів.

Про це стало відомо "Українській правді".

Маренцева супроводжувала Януковича на форумі в Давосі в якості помічника народного депутата.

Як повідомили у апараті Верховної Ради, Марінцева з 5 травня 2010 року працює помічником-консультантом депутата від Партії регіонів Юлії Ковалевської та ця посада віднесена до 4-ої категорії посад державних службовців.

До призначення консультантом депутата Ковалевської Марінцева з 2008 року працювала помічником-консультантом іншого депутата від Партії регіонів - Андрія Кравця.

За часів першого прем'єрства Януковича вона була оформлена в апараті Кабміну, а після переходу Януковича в опозицію 2005 року значилася кухарем в ресторанному комплексі "Зоряний", який тоді очолював нинішній керівник ДУС Кравець.