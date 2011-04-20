Чи притаманний молоді патріотизм (опитування)

«Інвестуючи в молодь, ми інвестуємо в майбутнє нашого суспільства», - сказав голова Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, коментуючи результати дослідження Інституту Горшеніна за підсумками річної програми міжнародних соціологічних досліджень «Студенти – образ майбутнього», проведених в 2010 – 2011 рр. в Україні, Росії, Казахстані і Польщі.

Зокрема, експерти дійшли висновку, що більшості молодих людей сучасності ще притаманне почуття патріотизму і гордості за свою країну.

Згідно з підсумкам програми, більшість молодих людей кожної з досліджених країн пишаються тим, що є громадянами своєї держави.

При цьому найбільш патріотичною державою виявився Казахстан (68,2%), потім – Росія (66,5%), Польща (61,9%) і Україна (55,4%).

Негативно на запитання про патріотизм відповів, у середньому, тільки кожен десятий респондент: у Казахстані – 9,1%, Польщі – 10,5%, у Росії – 12,1%, в Україні – 13,5%.

Приблизні третині представників кожної з держав важко відповісти на це запитання.

Є.БУЗЕК зазначив, що Європейський Союз упевнений у тому, що майбутнє залежить від молоді. «Світу потрібні енергія та ентузіазм молодих людей, які готові і прагнуть долати перешкоди, що стоять у них на шляху», - сказав він.

За його словами, державна політика має формуватися з урахуванням потреб молодих поколінь.

«В часи хиткого економічного зростання і високих показників безробіття нам необхідно допомагати молоді реалізовувати свої очікування і надавати їй умови для саморозвитку», - вважає глава Європарламенту.

Він також підкреслив, що сьогодні дуже важливо забезпечити молодих людей безперешкодним доступом до якісної освіти і рівними можливостями на ринку працевлаштування.

«Молодь – це ядро будь-якого суспільства. Влада відповідає за те, аби вселяти відчуття активної громадської позиції, солідарності і толерантності молодшим поколінням. Ми активно підтримуємо мобільність студентів усередині кордонів ЄС і за їх межами. Це найкращий інструмент для боротьби із забобонами і розвитку взаєморозуміння між культурами. Ми повинні пам`ятати, що, інвестуючи в сьогоднішню молодь, ми інвестуємо в майбутнє нашого суспільства», - підкреслив Є.БУЗЕК.