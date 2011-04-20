Більше третини нардепів перевищили ліміти на безкоштовний проїзд

Більше третини - 173 народних депутати - перевищили минулорічні ліміти на безкоштовний проїзд.

Про це пише "Газета по-українськи" (№ 57 від 20 квітня).

"Рекордсменом став кримський бізнесмен, БЮТівець Андрій СЕНЧЕНКО. Замість встановлених 26,8 тис. грн. витратив 295 тис. грн.", - пише газета.

Водночас народний депутат А.СЕНЧЕНКО спростував цю інформацію. "Це недостовірна інформація. 200 перельотів просто не може бути! У нас 52 тижні у році. Це приблизно сотня польотів. Іноді бувають події, коли я можу полетіти серед тижня у Крим. Десяток перельотів за рік може набереться. Тобто нормально працюючий депутат - це 60 перельотів в один бік і стільки ж в інший", - цитує "Газета по-українськи" народного депутата.

За інформацією видання, друге місце у списку "рекордсменів" також посів представник фракції "БЮТ-Батьківщина", житель Одеси Олег РАДКОВСЬКИЙ - 211 тис. грн., а третє - представник фракції Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ - 203 тис. грн.

"Мої помічники перевіряють цю інформацію. Наведені цифри припадають на період, коли я суміщав посади депутата та губернатора Львівщини. Витрати на відрядження лягали на бюджет Львівської області. У нас проблема з цінами на внутрішні перельоти. Квиток до Харкова коштував близько 3 тисяч гривень. Це можна порівняти з ціною квитка до Москви чи Дюссельдорфа", - прокоментував ситуацію В.ГОРБАЛЬ.

Наступними у списку також ідуть представники фракції "БЮТ-Батьківщина" - Михайло СОКОЛОВ (192 тис. грн.) та Олександр РЯБЕКА (178 тис. грн.).

"Нардепу, за законом, надається право на безкоштовні поїздки країною всіма видами транспорту, крім таксі. Витрати відшкодовують із бюджету Верховної Ради", - нагадує "Газета по-українськи".